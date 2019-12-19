Суд постановил выплатить символу движения #MeToo в Японии $30 тыс.

Токийский окружной суд обязал экс-главу бюро японской телекомпании TBS в Вашингтоне Нориюки Ямагути выплатить 3,3 миллиона иен журналистке Сиори Ито, с которой он, согласно вердикту, "имел половые сношения, воспользовавшись ее бессознательным состоянием вследствие опьянения". Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Ито (30 лет) утверждает, что Ямагути (53 года) изнасиловал ее в 2015 году в одном из токийских отелей после ужина, на который пригласил женщину, обещая помочь с трудоустройством.

Ито даже выпустила в 2017 году книгу об этом. Как подчеркнул суд, "действия Ито были направлены на служение общественным интересам и на улучшение ситуации вокруг жертв сексуального насилия". После выхода книги она стала символом движения #MeToo в Японии.

Сам Ямагути, автор книги-бестселлера о японском премьер-министре Синдзо Абэ, отрицает свою вину и утверждает, что все происходило по взаимному согласию. Его адвокаты уже подали апелляцию. При этом обвиняемый признал, что секс с Ито "был неуместен".