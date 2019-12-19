Швейцарец Роджер Федерер установил уникальное достижение: он стал первым теннисистом, проведшим 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP.

Федерер вошел в первую тридцатку в октябре 2000 года и с тех пор не покидал ее. В уходящем году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле, а также добрался до финала "Уимблдона", где в упорной борьбе в пяти сетах уступил Новаку Джоковичу. Всего за карьеру Федерер завоевал 103 титула.

- Я не ставлю перед собой цель быть лучшим в истории. Понимаю, что рекорды будут побиты, - подчеркнул Роджер. - Все эти разговоры про сильнейшего в мире интересны только людям в социальных сетях. Но, конечно, мне приятно, что меня называют одним из лучших.

Несмотря на солидный по спортивным меркам возраст (38 лет), Федерер и не думает завершать карьеру. В начале января он выступит в первом турнире серии "Большого шлема" в следующем году - Открытом чемпионате Австралии.