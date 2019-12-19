Во французском местечке Анси в четверг стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Светлана Миронова в нынешнем сезоне завоевала уже две медали - бронзу в спринте и серебро в эстафете. Фото: РИА Новости

Напомним, что по итогам двух этапов - в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене - у сборной России в копилке уже пять наград. В Швеции бронзу в спринте выиграл Матвей Елисеев, а на прошлой неделе Александр Логинов получил бронзу в спринтерской гонке и серебро в пасьюте.

Порадовали нас и женщины - Светлана Миронова стала третьей в спринте и вместе с подругами по команде выиграла серебро в эстафете.

Пока в неофициальном зачете Кубка мира российская команда находится на пятой строчке, но в Анси мы ждем от "стреляющих лыжников" первое золото.

Оптимистично настроены не только болельщики и журналисты. Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в беседе с корреспондентом канала "Матч ТВ" отметил, что команда находится в приподнятом настроении:

- Во-первых, рад, что все опасения по поводу теплой погоды не оправдались. Состояние трассы очень хорошее, почти идеальное. Хотя мы проводим женскую тренировку утром, а гонки будут дневные, но могу сказать, что беспокойство было напрасным.

Говорят, что будет теплеть.

Виталий Норицын: В этом случае трассу будет подмывать. В прошлом сезоне в Нове-Место были такие же условия, в Оберхофе.

В Оберхофе мы зажгли. Может быть, это наша погода?

Виталий Норицын: Будем надеяться, что и здесь зажжем.

В свою очередь, одна из героинь этапа в Хохфильцене Светлана Миронова отметила, что чувствует себя в отличной форме:

- Настроение и физическое состояние определенно положительные. Потому что в Австрии мы выступили достаточно неплохо. Надеюсь, что и в Анси сможем подарить всем тем, кто за нас болеет, позитивные эмоции. Будем очень стараться.

Напомним, что этап во Франции станет заключительным в этом году. Далее биатлонный караван отправится в Германию, где вновь соберется с 9 по12 января 2020 года в Оберхофе.

Тем временем официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг лучших биатлонистов страны.

У мужчин после успешных выступлений на двух этапах Кубка мира впереди Александр Логинов и Матвей Елисеев с 415 и 389 баллами соответственно. Несмотря на большее количество проведенных гонок на Кубке IBU, Халили Саид Каримулла занял третью строчку.

У женщин благодаря успешным выступлениям и большому количеству гонок тройка "призеров" расположилась в следующем порядке: Екатерина Глазырина, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Лидер женской сборной на Кубке мира Светлана Миронова пока четвертая.

Добавим, что по итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт.

Где будем смотреть

19 декабря, четверг, "Матч ТВ", Eurosport

16.15. Спринт, мужчины

20 декабря, пятница, "Матч ТВ", Eurosport

16.15. Спринт, женщины

21 декабря, суббота, "Матч ТВ", Eurosport

15.00. Гонка преследования, мужчины

17.00 Гонка преследования, женщины

22 декабря, воскресенье, "Матч ТВ", Eurosport

14.10. Масс-старт, мужчины

16.15. Масс-старт, женщины