Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Узбекистан стал страной года по версии авторитетного британского журнала The Economist. Издание отмечает, что в 2019 году здесь произошли значительные либеральные реформы. Позитивные изменения инициировал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает телеканал RT.

По оценкам авторов доклада, положение дел в Узбекистане "стало менее деспотичным". Хотя всего три года назад страна походила на "старомодную постсоветскую диктатуру с исключительно закрытым обществом". Сегодня запрещен принудительный труд, иностранные журналисты получили возможность въезда.

Эксперты полагают, что Узбекистану необходимо еще пройти долгий путь развития, но в 2019 году "ни одна другая страна не продвинулась так далеко". На номинацию "страна года" в текущем году рассматривались также Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Между тем Узбекистан развивает добрососедские отношения в Россией. Растет взаимный товарооборот, российские специалисты будут строить в стране крупные промышленные комплексы. Узбекское руководство внимательно относится к ветеранам войны. Шавкат Мерзиёев, ставший полтора года назад президентом, подписал указ о придании 9 Мая статуса всенародного праздника.