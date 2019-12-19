В 2019 году МЧС РФ доставило в Донбасс более пяти тысяч тонн гумпомощи

В этом году автоколонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В четверг в Донбасс отправилась 96-я автоколонна с медикаментами и новогодними подарками общим весом свыше 110 тонн. В 2019 году эта колонна станет последней, сообщает ТАСС. На прошлой неделе жителям Донецка и Луганска из России привезли более 435 тонн лекарств и детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

МЧС России занимается доставкой гуманитарных грузов на юго-восток Украины уже шестой год. Первая колонна отправилась в августе 2014 года. С тех пор жителям Донбасса доставлялись в основном продукты питания, строительные материалы, школьные принадлежности и медикаменты. Перевезено уже 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.