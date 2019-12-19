В Большом театре вручили государственные награды деятелям культуры

Министр культуры Владимир Мединский вручил деятелям культуры государственные награды. Церемония состоялась в Большом театре.

"По традиции в конце года вручаем высокие государственные награды отечественным деятелям. Среди собравшихся здесь много ярких личностей", - цитирует ТАСС Мединского. Он также поблагодарил деятелей культуры за их труд.

Орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили художественного руководителя Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александру Пермякову и художественного руководителя Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александра Тителя.

Профессор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Александр Михайлов, артистка Малого театра Людмила Полякова и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский удостоились орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Артисты Российского государственного академического молодежного театра Тарас Епифанцев и Татьяна Матюхова из рук министра культуры получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отметили дирижера Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Александра Радзецкого и главного дирижера - музыкального руководителя Государственного академического Большого театра России Тугана Сохиева.

Орденов Почета удостоились артист Театра имени Вахтангова Алексей Гуськов и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

Орденами Дружбы наградили директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, художественного руководителя Московского еврейского театра "Шалом" Альберта Левенбука и бессменного художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского.

Звания "Заслуженный артист Российской Федерации" получили актриса Юлия Высоцкая, дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Денис Лотоев, артисты Московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" Полина Агуреева и Томас Моцкус.