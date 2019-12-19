В чьих интересах "Нафтогаз" судится с правительством Украины

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" в лице своей дочерней компании "Укргаздобыча" подала в Окружной административный суд Киева исковое заявление против правительства Украины. Поводом стало несправедливое, по мнению истца, решение межведомственной комиссии, отдавшей в аренду на 50 лет американской компании "Юкрейн Энерджи Эл Си" расположенное в Черниговской области Варвинское нефтяное месторождение. Предложение "Укргаздобычи", как утверждается, было более выгодным для государства. Удивительно, но эту новость первой сообщил американский журнал Time и лишь потом официальный пресс-релиз появился на сайте "Укргаздобычи". "РГ" разбирается, почему украинские судебные тяжбы так интересуют американские СМИ.

На первый взгляд, ситуация, когда госкомпания - 100 процентов акций НАК находятся в собственности правительства - подает иск против собственника, уникальна сама по себе. Но еще удивительней то, что "Нафтогаз" угрожает интересам американцев - главных геополитических партнеров Киева. В действительности же, ничего удивительного здесь нет.

Напомним информацию, которой нет даже на официальном сайте "Нафтогаза": стратегические решения в НАК (после реформы корпоративного управления, проведенной с 2015 по 2017 год по настоянию и рекомендациям МВФ, ЕБРР и ОЭСР) принимаются уже не правительством и вообще не украинцами. Главным итогом реформы стало переформатирование независимого наблюдательного совета и фактическая передача ему всех рычагов управления, в том числе права назначения руководства. В этот совет входят семь человек, из которых четверо - иностранные граждане, рекомендованные правительству опять же "иностранными партнерами". Оставшиеся три места в совете, заполняемые премьером, президентом и парламентом, по большому счету также занимают люди, связанные с Украиной лишь одним из гражданств. То есть председатель правления НАК Андрей Коболев в действительности не самостоятелен в принятии многих решений и проводит линию, начертанную наблюдательным советом, в том числе на переговорах с Россией.

Сегодня в этом совете есть граждане Британии, Канады, Франции и США, все с большим опытом работы в энергетике. Особо заметен в этом списке Амос Хохштейн - бывший специальный посланник и координатор по международным энергетическим вопросам госдепа при администрации Барака Обамы. Легко предположить, что это представитель интересов Демократической партии США, того ее крыла, к которому принадлежат чета Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден и сам Джордж Сорос, с которым тот же Коболев неоднократно встречался в последние годы.

"Нафтогаз" угрожает интересам американцев - главных геополитических партнеров Киева

В свою очередь "Юкрейн Энерджи Эл Си" создана имеющим украинские корни американским инвестором Майклом Блейзером, которого связывают с бывшим министром энергетики республиканцем Риком Перри. Если верить агентству Associated Press, Блейзер был одним из спонсоров избирательных компаний Перри - с 2000 по 2015 год тот трижды становился губернатором Техаса.

Можно предположить, что идею иска против "республиканской" бизнес-компании "Нафтогазу" подсказал "демократический" член наблюдательного совета. Развитие дела открывает демократам перспективы для начала кампании против Перри, а значит, и Трампа, по обвинению в коррупции или давлении на Киев, что по меньшей мере оттенит в американских СМИ скандал вокруг компании Burisma, отца и сына Байденов. Собственно иск - это развитие уже случившегося скандала: в октябре издание Politico обвинило Рика Перри в давлении на Киев: якобы тот требовал расширить состав наблюдательного совета НАК, добавив туда больше американцев, а также лоббировал увольнение Коболева. В ответ Перри назвал обвинения "выдуманной историей" и рассказал, что действительно давал Зеленскому рекомендации по расширению совета, но делал это "по просьбе правительства Украины". Учитывая явленное Зеленским подобострастие при общении с Дональдом Трампом и плохо скрываемое желание ему понравиться, в версию Перри об инициативе с украинской стороны несложно поверить.

Между тем

Дипломатическая миссия США в Киеве продолжает нести кадровые потери. Вслед за ранее отозванной со скандалом в Вашингтон послом Мари Йованович свой пост в ближайшее время покинет и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Напомним, что этот высокопоставленный дипломат вступил в прямую конфронтацию с администрацией Дональда Трампа, раскритиковав якобы имевшиеся планы Белого дома приостановить оказание военной помощи Украине. В октябре Тейлор выступил на слушаниях в конгрессе США в качестве одного из ключевых свидетелей по делу об импичменте президенту Соединенных Штатов, естественно, вызвав осуждение американского лидера.

Формально дипломат мог исполнять обязанности американского посла в Незалежной вплоть до 8 января. Однако, по информации газеты The Wall Street Journal, госсекретарь США Майкл Помпео, планирующий посетить Украину в самом начале следующего года, распорядился ускорить завершение командировки Уильяма Тэйлора из-за нежелания пересекаться с "политическим ренегатом" в Киеве.

Известно, что вновь оказавшийся вакантным пост руководителя американской дипмиссии на Украине займет Кристина Квиен - заместитель главы посольства. Факт явного понижения уровня дипломатического представительства США в стране, ставшей главным предлогом для запуска политическими противниками Трампа процедуры импичмента против него, очевиден. И, вероятно, такая ситуация затянется на неопределенный срок.

Появившееся же в газете The Washington Post утечки об уже подобранной Белым домом кандидатуре отставного армейского генерала Кейта Дейтона на пост будущего посла США на Украине едва ли добавят оптимизма киевским властям. Ведь с учетом законодательно закрепленного в США требования об утверждении на Капитолийским холме кандидатур всех назначаемых американских послов за рубежом шансов на то, что эта процедура пройдет быстро, практически не имеется. На фоне раскручиваемого импичмента против Дональда Трампа и предстоящих в следующем году президентских выборов в Америке кандидатура посла США на Украине рискует стать весьма "токсичной вакансией", которая к тому же наверняка будет задействована в обостряющейся межпартийной политической борьбе в Вашингтоне.

Подготовил Александр Гасюк