В городах США объявлена масштабная операция по борьбе с преступностью

Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции "Неумолимое преследование", направленной на снижение числа преступлений с насилием в американских городах. Об этом стало известно в среду.

По его словам, сначала эта крупная правоохранительная операция будет развернута в семи городах. Одним из них станет Детройт, где сохраняется самый высокий уровень преступности в стране. В списке также Мемфис, Балтимор, Канзас, Кливленд, Милуоки и Альбукерке, где показатели превышают средний в 4-5 раз, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал WXYZ.

Для работы в эти города будет направлено большее число федеральных агентов и аналитиков со специальным оборудованием, а местная полиция получит дополнительные ресурсы. Целью операции будут члены наркокартелей, люди, занимающиеся контрабандой оружия, и другие.

Для реализации "Неумолимого преследования" на первом этапе будет выделен 71 миллион долларов, что, по словам генпрокурора, позволит распределить около 400 полицейских по проблемным городам и оплатить работу других сотрудников.