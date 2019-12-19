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19.12.2019 19:03
Рубрика: Спорт

В Госдуме рассказали о перспективах РФ в суде в связи с санкциями WADA

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали принятую сегодня рекомендацию оспаривать санкции, наложенные на российский спорт Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Депутат ГД, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал "РГ", как может развиваться эта история дальше.

Ранее наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал не согласиться с санкциями WADA. Рекомендация дана совету учредителей РУСАДА, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
Россия подаст апелляцию на решение WADA

До 30 декабря, как ожидается, решение о несогласии будет отправлено в WADA.

Так как предписание исполкома WADA будет не выполнено, эта организация подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS), затем на определенные встречные действия пойдет РУСАДА, рассказал о развитии дальнейших событий Драчев.

- Решение набсовета РУСАДА - ожидаемое, и мы будем доказывать свою правоту, - заверил он.

Эксперт видит реальную перспективу для России в суде. Он рассчитывает, что можно добиться того, чтобы был применен именно индивидуальный подход к нашим спортсменам. То есть должны рассматриваться именно частные случаи нарушения правил "нечистыми" спортсменами, заявил он. Такой подход должен прийти на смену обвинениям в адрес всей команды и всей страны.

Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE
Владимир Путин назвал решение WADA несправедливым

Российская сторона, считает Драчев, будет настаивать в суде также на корректном рассмотрении дела вместо "использования показаний только одного свидетеля, чьи аргументы считаются правильными, а прочие аргументы отвергаются". Депутат пояснил, что имеет в виду Григория Родченкова - информатора Всемирного антидопингового агентства.

Владимир Драчев также не исключил возможности пересмотра российского законодательства в связи со сложившейся ситуацией.

- Законодательство следует укрепить с точки зрения защиты спортсменов, - заявил он, добавив, что в России пока есть "промахи" в этой сфере по сравнению с другими странами.

Напомним предысторию вопроса: исполком WADA 9 декабря решил отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" российские спортсмены смогут получить допуск к выступлению на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

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