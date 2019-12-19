В Госдуме рассказали о перспективах РФ в суде в связи с санкциями WADA

Ранее наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал не согласиться с санкциями WADA. Рекомендация дана совету учредителей РУСАДА, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
До 30 декабря, как ожидается, решение о несогласии будет отправлено в WADA.
Так как предписание исполкома WADA будет не выполнено, эта организация подаст в Спортивный арбитражный суд (CAS), затем на определенные встречные действия пойдет РУСАДА, рассказал о развитии дальнейших событий Драчев.
- Решение набсовета РУСАДА - ожидаемое, и мы будем доказывать свою правоту, - заверил он.
Эксперт видит реальную перспективу для России в суде. Он рассчитывает, что можно добиться того, чтобы был применен именно индивидуальный подход к нашим спортсменам. То есть должны рассматриваться именно частные случаи нарушения правил "нечистыми" спортсменами, заявил он. Такой подход должен прийти на смену обвинениям в адрес всей команды и всей страны.
Российская сторона, считает Драчев, будет настаивать в суде также на корректном рассмотрении дела вместо "использования показаний только одного свидетеля, чьи аргументы считаются правильными, а прочие аргументы отвергаются". Депутат пояснил, что имеет в виду Григория Родченкова - информатора Всемирного антидопингового агентства.
Владимир Драчев также не исключил возможности пересмотра российского законодательства в связи со сложившейся ситуацией.
- Законодательство следует укрепить с точки зрения защиты спортсменов, - заявил он, добавив, что в России пока есть "промахи" в этой сфере по сравнению с другими странами.
Напомним предысторию вопроса: исполком WADA 9 декабря решил отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" российские спортсмены смогут получить допуск к выступлению на этих соревнованиях в нейтральном статусе.