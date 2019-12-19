В Японии самолет ANA экстренно сел из-за возгорания

Направлявшийся в Токио Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил экстренную посадку в аэропорту города Фукуока. Из этой воздушной гавани лайнер и вылетел, но затем пилоты сообщили диспетчеру о возгорании в правом двигателе.

В итоге было принято решение вернуться. Во время приземления никто не пострадал. На борту находились 278 человек, включая членов экипажа, пишет ТАСС. Добавим, что неделю назад другой самолет ANA (Boeing 777) вернулся в аэропорт вылета из-за подозрительной пыли в салоне.