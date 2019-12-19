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19.12.2019 09:29
Рубрика: В мире

В Калифорнии 17-летняя девушка пыталась угнать самолет с аэродрома

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США 17-летняя девушка пыталась угнать самолет в городе Фресно, расположенном в Калифорнии. По словам начальника местной полиции Дрю Бессингера, она сумела перелезть через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити в 400 метрах от торговых терминалов аэропорта и особо охраняемой зоны воздушной гавани.

Фото: REUTERS/Kyle Grillot
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Она пробралась к небольшому частному самолету King Air 200, запустила его двигатель. Однако, как сообщает The Associated Press, злоумышленнице удалось проехать только несколько десятков метров, после чего самолет врезался в забор. Впоследствии выяснилось, что воздушное судно не смогло взлететь в воздух из-за технических неполадок и находилось на профилактическом ремонте. В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывший наряд полиции арестовал нарушительницу. За попытку угона воздушного судна ей грозит от восьми лет тюремного заключения. Девушка на допросе не смогла объяснить мотивы своего поведения. По словам Бессингера, она "была дезориентирована и отказалась сотрудничать с полицией, когда ее взяли под стражу". Ее мать сообщила новостной станции KFSN-TV, что девочка ушла из дома сутки назад.

Напомним, что в среду суд признал виновным механика авиакомпании American Airlines в попытке спровоцировать неполадки в работе оборудования пассажирского самолета, который должен был вылететь из Майами на Багамские острова. Следствие выяснило, что 60-летний техник аэропорта, гражданин иракского происхождения Абдель Алани 4 марта 2020 года умышленно вывел из строя системы, контролирующие поступление информации о скорости движения воздушного судна и другие показатели. Пилоты приняли решение прекратить взлет самолета, на борту которого находились 150 пассажиров.

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