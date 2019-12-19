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19.12.2019 11:34
Рубрика: Общество

В Кремлевском дворце вручили премию "Скрипач на крыше"

Текст: Елена Новоселова
В Государственном Кремлевском дворце по традиции перед праздником Ханука вручили премию Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше".

"В каждом из нас есть божественный потенциал. Лауреаты премии своими заслугами показали нам, что нет ничего невозможного. Каждый человек может творить добро, помогать другим. Те, кого мы награждаем сегодня, доказали, что действительно одна свеча способна разогнать тьму", - сказал главный раввин России Берл Лазар, поздравляя лауреатов.

Государственных премий в области культуры станет больше

Среди награжденных - председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин (номинация "Государственная деятельность"), проект "Религия и мировоззрение" РИА Новости - МИА "Россия сегодня" (номинация "Журналистика"). В номинации "Культурное событие года" премию за создание альбома "Идиш Глори: Потерянные песни Второй мировой войны" получили специалист по советскому идишскому фольклору и устной истории Анна Штерншис и певец, поэт и филолог Псой Короленко. А в номинации "Театр" лауреатом стал Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко за постановку оперы "Фрау Шиндлер". Отметили и продюсера Артема Васильева в номинации "Кинематография" за участие в создании фильмов "Юморист" и "Война Анны".

Справка "РГ"

Премия "Скрипач на крыше" была учреждена в 2002 году. Она вручается людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Лауреаты премии определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года.

В прошлые годы лауреатами премии становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Андрей Кончаловский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов и другие.

Общество Религия

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