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Рубрика: Общество

В Москве подвели итоги благотворительной программы "Мир без слез" за 2019 год

19 декабря 2019 года Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы получила сертификат на покупку нового оборудования. Это стало заключительным в этом году этапом ежегодной благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слез" в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.
Фото: Предоставлено ПАО Банк ВТБ Фото: Предоставлено ПАО Банк ВТБ
Фото: Предоставлено ПАО Банк ВТБ

Больница получила 3,5 миллиона рублей на покупку эндоскопического видеооборудования. Она становится участником благотворительной программы не в первый раз. В прошлом году медучреждение также получило от ВТБ 3,5 миллиона рублей, на них был закуплен трахеобронхоскопический комплекс. А в 2017 году благодаря акции "Мир без слез" в больнице появилось эндокопическое оборудование для детской урологии. За 2 года на этом оборудовании проведено более 330 операций.

Детская городская клиническая больница святого Владимира - крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную, медпомощь детям. Ежегодно за госпитализацией в больницу обращается около 20 тысяч человек, а врачи выполняют около 8000 операций различной сложности.

Всего в акции "Мир без слез" в этом году приняли участие 26 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 22 в регионах. ВТБ выделил на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям более 75 миллионов рублей - почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Начиная с этого года, сумма пожертвований для региональных больниц увеличена вдвое - с 1,5 до 3 миллионов рублей.

В этом году благотворительные акции сопровождались детскими праздниками с участием героев мультсериала "Маша и Медведь". В ходе спектакля персонажи в игровой форме рассказывали малышам о правилах здорового образа жизни. Более 2000 детей смогли увидеть героев мультфильма вживую и получить от них памятные сувениры.

"В 2003 году - 16 лет назад - в банке ВТБ было принято решение открыть программу, которая будет способствовать развитию детского здравоохранения в России, - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Мы понимали, что помогая больницам, можно помочь сразу многим детям, нуждающимся в этом. За все время существования проекта его бюджет достиг полумиллиарда рублей. Каждый год мы видим результаты наших усилий, получаем позитивную обратную связь от врачей и родителей детей, которым удалось помочь. Это дает стимул к дальнейшему развитию программы".

В ходе заключительной акции в больнице святого Владимира прошла пресс-конференция, на которой главный врач медучреждения Сергей Заварохин и Александр Ерофеев подвели итоги программы за 2019 год и рассказали о планах по развитию проекта "Мир без слез". Как и на других акциях в этом году, для детей было организовано праздничное представление с участием персонажей мультсериала "Маша и Медведь". И, конечно же, ни один ребенок не остался без памятного подарка.

Цель благотворительной корпоративной программы ВТБ "Мир без слез" - поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. В рамках программы банк финансирует приобретение медицинского оборудования, дорогостоящих лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

В 2018 году акции прошли в 21 городе России, в числе которых Грозный, Улан-Удэ, Пятигорск, Первоуральск, Хабаровск и др. А в 2019 году банк ВТБ оказал помощь 26 детским медицинским учреждениям из 23 городов России.

География проекта в 2020 году традиционно будет расширена - "Мир без слез" впервые посетит Еврейский автономный округ (город Биробиджан). Кроме того, акции приедут в Калугу, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тулу, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Петропавловск-Камчатский, Находку, Санкт-Петербург, Уфу, Тольятти, Пермь, Киров, Владикавказ и Москву.

План на следующий год уже сформирован: в 2020 году акции пройдут в 22 регионах России (четыре из них состоятся в Москве), а бюджет так же, как и в этом году, составит около 75 миллионов рублей.

Общество

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