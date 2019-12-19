В Москве выступили группы Korpiklaani и Trollfest

В минувший уикэнд в Москве высадился североевропейский фолк-метал-десант в лице групп Trollfest и Korpiklaani.

Первыми на сцену вышли гости из Норвегии с презентацией свежего альбома Norwegian Fairytales. Ярко выряженные в костюмы персонажей скандинавского фольклора музыканты, среди которых оказались пара бородатых "снегурочек" и баянист, чьему туалету, платью и мобильной иллюминации позавидовал бы даже Андрей Данилко, отыграли свой эклектичный сет ко всеобщему удовольствию - в пляс пустились даже те, кто о заводном пивном фолк-коллективе с фьордов слышал впервые.

Бодрый гномоподобный фронтмен лихо стучал в свой барабан и постоянно заводил публику перманентным и затейливым общением с публикой, а кульминацией выступления первой команды стал выход в зал басиста, возглавившего длинную "змейку", курсировавшую, покачиваясь, по изрядно заполненному залу.

Но к моменту появления главных героев вечера - заслуженных шаманов финской метал-сцены, клуб RED был забит почти под завязку. Korpiklaani зарядили мощнейший двухчасовой сет, отыграв как свои старые хиты, так и треки из уже успевшего полюбиться фанатам альбома Kulkija, который они с успехом представили в российской столице год назад. Йонне Ярвеля явно чувствовал себя как дома, постоянно переходя с финского на русский и угощаясь напитками, любезно предложенными поклонниками.

На смену жутеньким существам из германской мифологии в жаркий зал клуба прилетели мрачно-веселые духи Финляндии, чтобы встряхнуть не слишком задавшуюся на этот раз московскую зиму суровым северным саундом. К исходу щедрого сета, завершавшегося на бис "народной" трилогией Tequila - Beer Beer - Vodka, недовольных точно не оставалось, и следующего приезда хедлайнеров финского фолк-метала, хочется надеяться, им опять долго ждать не придётся.