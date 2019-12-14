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Верка Сердючка впервые за долгое время выпустила новый трек

Поп-музыка
    14.12.2019, 17:22
Текст:   Олег Усков

46-летний украинский певец, актер и телеведущий Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, впервые за долгое время выпустил новый трек в прославившем его образе.

Фото: youtube.com/ officialpsy
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Композиция, экспортно исполненная на английском языке, называется Make It Rain Champagne и доступна на YouTube-канале "Верки".

Судя по соотношению "лайков" к "дизлайкам", песенка пришлась аудитории по нраву.

"Наконец-то то Сердючка вернулась!!!! Нам не хватало твоих хитов!!!", "Андрей, возвращайся к народу, ты же видишь они тебя любят", "Абсолютно новый уровень, браво!!", "Андрюша - молоток!", "Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня! В машину, на пробежку, на гулянку самое то! Вера, нам тебя не хватало, очень!" - повалили в комментарии слова поддержки.

При этом некоторые выразили надежду, что это песня для "Евровидения-2020" и легенда вернулась за победой.

Напомним: в 2007-м Андрей Данилко занял на конкурсе, проходившем тогда в Хельсинки, второе место.

Премьера песни Make It Rain Champagne состоялась этой осенью на украинском шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". При этом представляя новый трек у Осадчей, Данилко был одет в тот же костюм, в котором он выступал на "Евровидении-2007".

Данилко работает как Сердючка с 1 апреля 1993-го, выпустив множество тепло встреченных альбомов и видеоклипов. В прошлом году сообщалось, что артист решил отказаться от яркого данного образа и объявляет о прощальном туре Сердючки. Что менеджер артиста вскоре опроверг.

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