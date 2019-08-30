Следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме

Объявлено место проведения следующего "Евровидение".
Как сообщает бельгийское издание La Libre, городом-хозяином главного европейского праздника попсы в 2020 году окончательно назначен Роттердам.
Rotterdam sera la ville hôte de l'Eurovision 2020 https://t.co/SMAGdTQZB7 pic.twitter.com/9y7tNqUHPK— lalibre.be (@lalibrebe) 30 августа 2019 г.
Напомним, после победы - самой по себе скандальной - на "Евровидении-2019" представителя Нидерландов Дункана Лоуренса организаторы песенного конкурса столкнулись с проблемой: города страны-победительницы стали вдруг отказываться от проведения мероприятия. Поочерёдно это сделали Амстердам, Гаага и Бреда.
Оставались Утрехт, Хертогенбос, Арнем, Маастрихт и Роттердам. Позднее список претендентов сократили до последних двух. В конце концов выбор пал на Роттердам.