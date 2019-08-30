Следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме

Объявлено место проведения следующего "Евровидение".

Как сообщает бельгийское издание La Libre, городом-хозяином главного европейского праздника попсы в 2020 году окончательно назначен Роттердам.

Напомним, после победы - самой по себе скандальной - на "Евровидении-2019" представителя Нидерландов Дункана Лоуренса организаторы песенного конкурса столкнулись с проблемой: города страны-победительницы стали вдруг отказываться от проведения мероприятия. Поочерёдно это сделали Амстердам, Гаага и Бреда.

Оставались Утрехт, Хертогенбос, Арнем, Маастрихт и Роттердам. Позднее список претендентов сократили до последних двух. В конце концов выбор пал на Роттердам.