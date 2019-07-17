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"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме или Маастрихте

Новости
    17.07.2019, 15:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости

Организационный комитет международного песенного смотра "Евровидение" объявил: концерты шоу могут пройти либо в Маастрихте, либо в Роттердаме.

Об этом сообщает NL Times со ссылкой на оргкомитет. Где отметили, что оба города обладают приемлемыми площадками для проведения столь представительного мероприятия.

Соответственно, города Утрехт, Хертогенбос и Арнем выбывают из списка претендентов. Ранее, напомним, Гаага, Бреда и Амстердам отказались принимать "Евровидение" по своей инициативе.

"В обоих городах есть хорошие площадки как для организации телетрансляции, так и для проведения мероприятия в целом. Плюс в этих городах достаточно мест для размещения гостей конкурса и сопутствующих мероприятий", - отметили организаторы. Похвалив также Маастрихт и Роттердам за готовность "внести финансовый вклад в проведение конкурса".

В последний раз Голландия принимала у себя "Евровидение" в 1975 году. Вновь получив это право на 2020-й после победы в Тель-Авиве Дункана Лоуренса. Тогда как россиянин Сергей Лазарев стал на "Евровидении-2019" третьим.

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