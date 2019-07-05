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Амстердам отказался принимать "Евровидение"

Поп-музыка
    05.07.2019, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное сегодня открытое письмо мэра города.

Как пояснила Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, который изначально планировался для проведения песенного состязания, оказался недоступным в необходимый период. Что связано "с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести".

При этом Халсема уточнила, что предпринимались попытки определить альтернативную площадку, но успеха не последовало.

"Евровидение" в 2020 году должно пройти в Нидерландах, так как в конкурсе этого года резонансную победу одержал представитель Голландии Дункан Лоуренс.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Гаага и Бреда принимать фестиваль уже отказались ранее. Таким образом, остаются пять городов-претендентов - Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем, Маастрихт.

Окончательное решение о месте проведения шоу будет принято в августе.

Россию на "Евровидении 2019" уже во второй раз - напомним - представлял Сергей Лазарев. Вновь занявший третье место.

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