В Род-Айленде в перестрелке убит один человек и двое ранены

В американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд) в жилом комплексе для престарелых произошла стрельба, жертвой которой стал один человек, передает ТАСС со ссылкой на "Нью-Йорк таймс". Еще два человека ранены.

Сам стрелок успел скрыться. Известно, что он действовал без сообщников. Его мотивы пока неизвестны. Личности убитого и пострадавших пока не раскрываются.

"Все школы Уэстерли закрыты на вход и выход до поступления дальнейших уведомлений", - заявил начальник управления полиции Род-Айленда полковник Джеймс Мэнни.