В России проведут учения по "устойчивому Рунету"

Новости

СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года 05:02
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате 04:27
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии 04:02
Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
Сенат США принял бюджет на 2020 год 02:11
Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба 02:01
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря 01:39
Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа 01:33
Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана 01:26
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет 00:57
Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США 00:53
Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ 00:19
СК РФ: Среди раненых на Лубянке 4 сотрудника ФСБ и один гражданский 19.12.2019
Россельхознадзор мож­ет ограничить постав­ки рыбы и мор­епродуктов из Китая 19.12.2019
Казнен житель Беларуси, жестоко убивший двух девушек 19.12.2019
Росавиация уточнила, сколько пассажиров можно перевезти по сниженным тарифам 19.12.2019
На Украине пытались похитить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской 19.12.2019
Счетная палата заявила об отсутствии в России "экономики для людей" 19.12.2019
В Род-Айленде в перестрелке убит один человек и двое ранены 19.12.2019
Депутатов Рады будут штрафовать за неперсональное голосование 19.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 23:40
Рубрика: Экономика

В точке RU

В России проведут учения по "устойчивому Рунету"
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
Первые учения по обеспечению устойчивой работы российского сегмента интернета пройдут 23 декабря, сообщили в Минкомсвязи. Там подчеркнули, что обычные пользователи их не заметят.

По словам пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова, учения носят "исследовательский характер". Впоследствии они будут проходить регулярно. План утвердит Минкомсвязь по согласованию с ФСБ, минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Учения будут проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах. На учениях планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи, уточнил Новиков.

Фото: iStock
Путин: Мы не собираемся "закрыть" интернет

В рамках закона о бесперебойной работе Рунета (часть норм уже вступила в силу 1 ноября) в нашей стране создается независимая инфраструктура. Она должна обеспечить нормальное функционирование Сети при любых обстоятельствах. Представители ключевых ведомств неоднократно заявляли, что сейчас потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.

Роскомнадзор в случае появления угроз сможет осуществлять централизованное управление трафиком с помощью Центра мониторинга и управления. Помимо этого ведомство будет заниматься предоставлением средств противодействия угрозам Рунету, мониторингом его работы, вести реестр точек обмена трафиком.

Еще до вступления в силу закона Роскомнадзор вместе с ФСБ, ФСО и операторами связи провели тестирование оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета на базе одного региона.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство Минкомсвязи Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Законодательство об интернете

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия