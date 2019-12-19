В России проведут учения по "устойчивому Рунету"

Первые учения по обеспечению устойчивой работы российского сегмента интернета пройдут 23 декабря, сообщили в Минкомсвязи. Там подчеркнули, что обычные пользователи их не заметят.

По словам пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова, учения носят "исследовательский характер". Впоследствии они будут проходить регулярно. План утвердит Минкомсвязь по согласованию с ФСБ, минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Учения будут проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах. На учениях планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи, уточнил Новиков.

В рамках закона о бесперебойной работе Рунета (часть норм уже вступила в силу 1 ноября) в нашей стране создается независимая инфраструктура. Она должна обеспечить нормальное функционирование Сети при любых обстоятельствах. Представители ключевых ведомств неоднократно заявляли, что сейчас потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.

Роскомнадзор в случае появления угроз сможет осуществлять централизованное управление трафиком с помощью Центра мониторинга и управления. Помимо этого ведомство будет заниматься предоставлением средств противодействия угрозам Рунету, мониторингом его работы, вести реестр точек обмена трафиком.

Еще до вступления в силу закона Роскомнадзор вместе с ФСБ, ФСО и операторами связи провели тестирование оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета на базе одного региона.