В России создают систему контроля качества питьевой и минеральной воды

Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды начнется в январе 2020 года и продлится девять месяцев. Об этом в среду заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По словам министра, по завершении девяти месяцев можно будет сделать вывод, продолжать эксперимент или же сделать маркировку обязательной.

По экспертным оценкам, ежегодно на рынке обращается около 8 миллиардов литров воды больше 600 торговых наименований. Роспотребнадзор провел масштабную проверку реализуемой продукции. Более чем в 78 процентах случаев выявлены нарушения.

В Совете Федерации выступают за создание комплексной системы прослеживаемости и контроля качества питьевой воды, которая продается сегодня в российских магазинах. "Роспотребнадзор сейчас контролирует только реализацию товаров в магазинах, в том числе и питьевой воды, а мы хотим начать со скважины, если речь идет о минеральных лечебных или столовых водах, - в каком она состоянии, в каком состоянии территория вокруг нее, есть ли лицензия на добычу воды, как вода транспортируется и разливается, как приходит в магазин", - рассказал "РГ" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.