В России создают систему контроля качества питьевой и минеральной воды

По экспертным оценкам, ежегодно на рынке обращается около 8 миллиардов литров воды больше 600 торговых наименований. Роспотребнадзор провел масштабную проверку реализуемой продукции. Более чем в 78 процентах случаев выявлены нарушения.
В Совете Федерации выступают за создание комплексной системы прослеживаемости и контроля качества питьевой воды, которая продается сегодня в российских магазинах. "Роспотребнадзор сейчас контролирует только реализацию товаров в магазинах, в том числе и питьевой воды, а мы хотим начать со скважины, если речь идет о минеральных лечебных или столовых водах, - в каком она состоянии, в каком состоянии территория вокруг нее, есть ли лицензия на добычу воды, как вода транспортируется и разливается, как приходит в магазин", - рассказал "РГ" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.