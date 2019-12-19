В Сеуле прошла серия мероприятий, посвященных России

Целая серия разноплановых мероприятий, посвященных российско-корейскому сотрудничеству и повышению уровня взаимопонимания между народами двух стран, прошла в среду и четверг в Сеуле.

В среду, 18 декабря, состоялась первая в своем роде встреча представителей русскоязычной общины Сеула с руководством южнокорейской столицы. Данное мероприятие стало хорошей площадкой для общения, а также возможностью для русскоязычных иностранцев рассказать напрямую о своих проблемах мэрии Сеула.

В приветственном слове Екатерина Попова, которая является "мэром Сеула от иностранных граждан", а также членом Совета иностранных представителей при мэрии Сеула, отметила значительное увеличение численности русскоязычного населения как в столице Южной Кореи, так и в стране в целом. Согласно статистике на ноябрь 2019 года, число россиян в Корее превысило 64 тысячи, граждан Узбекистана - более 76 тысяч. А это означает, что совокупное количество людей, которые говорят на русском языке, в Корее превышает несколько сотен тысяч. "Мы приехали из разных стран, но у нас схожие проблемы, нам тяжело дается изучение корейского языка и мы, проживая в Корее, используем русский для получения информации… В Сеуле многое делается для иностранных жителей… Здесь работают 25 мультикультурных центров, семь "глобал-центров" для трудовых мигрантов, шесть "вилладж-центров", Сеульский центр для иностранных рабочих, Центр по защите прав женщин. Но ни в одном из них нет русскоговорящего сотрудника, хотя в каждом округе Сеула проживают выходцы из русскоговорящих стран", - сказала Екатерина Попова, попросив руководство мэрии Сеула расширить информационную поддержку на русском языке. Он добавила, что сайт города Сеула функционирует на пяти языках ООН, но при этом был забыт еще один язык организации - русский.

В состоявшейся затем беседе русскоязычные иностранцы смогли напрямую задать волнующие их вопросы. А их оказалось немало - от приема детей в государственные детсадики и проблем с визами до поощрения работы бизнеса и активизации культурного сотрудничества.

Представители мэрии Сеула ответили на некоторые из вопросов в ходе встречи, пообещать затем дать письменные ответы на те, на которые не хватило времени.

Сегодня же в южнокорейской столице прошло другое мероприятие, также напрямую связанное с Россией. В Сеуле состоялось роуд-шоу "Россия 2020. Евро в подарок". Оно было посвящено чемпионату Европы по футболу, часть матчей в рамках которого пройдут в России. Корейцев и всех остальных гостей мероприятия ознакомили с основными туристическими направлениями Российской Федерации, а также подробно рассказали, какая насыщенная программа ждет в РФ гостей Евро-2020.

Также сегодня прошел "6-й Русский вечер в Сеуле", который был организован Корейско-российским деловым советом (КРДС) и посольством Российской Федерации в Республике Корея. На встрече собралось более ста человека - бизнесмены, дипломаты, политики, профессора, научные работники, студенты, журналисты и другие.

В приветственном слове посол РФ в Сеул Андрей Кулик отметил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между РФ и РК в последние три года растет быстрыми темпами. Два предыдущих года темпы роста товарооборота превышали 20 процентов, а по итогам на сентябрь 2019 года показатель вырос еще на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Южная Корея стала для России вторым крупнейшим торговым партнером в АТР, обогнав Японию и уступая лишь Китаю", - подчеркнул российский посол, выразив надежду на дальнейшее плодотворное развитие российско-корейского сотрудничества. Он также напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления дипотношений между Москвой и Сеулом, а к этой дате будет приурочено большое количество торжественных мероприятий.

Председатель КРДС Пак Чон Хо также вспомнил о приближающемся юбилее, пообещав, что их совет будет делать все возможное для сближения России, Кореи и народов двух стран. "В следующем году нас в Корее ждет большое количество интересных мероприятий, связанных с Россией", - сказал Пак, приведя в качестве примера запланированные на 2020 год гастроли балетных коллективов из РФ, концерты и заход в Пусан учебного парусного судна "Седов".

Участников "6-го Русского вечера в Сеуле" также порадовали своими выступлениями российские и корейские деятели искусства. Отрадно было, что своим талантом блеснули среди прочих и корейские артисты, которые в свое время закончили музыкальные академии в РФ и с тех пор не теряют связи со "второй родиной".