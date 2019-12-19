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Видео: Сергей Безруков подвел итоги года с помощью песни

Новости
    19.12.2019, 20:29
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале Сергея Безрукова, актера, режиссера, продюсера, певца, опубликован новый клип - на песню его музыкального проекта "Крестный папа".

Фото: youtube.com/ ImmersionVFX
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Трек называется "Трудный день" и ценен для многочисленных поклонников артиста в том числе вошедшими в его видеоряд доверительными домашними съемками семьи Сергея. А также закулисными - из театра Безрукова.

Что нашло широкий отклик.

"Год был непростым, прямо скажем, тяжелым, но по-хорошему насыщенным. У меня было очень много съемок, причем это интереснейшие проекты, с прекрасными режиссерами, замечательными партнерами", - рассказал Безруков. Имея в виду "Обитель" Велединского, проекты "Мистер Нокаут" Михалкова и "Оптимисты" Попогребского.

"В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика", - пояснил актер. Который данным клипом подводит личные итоги своего насыщенного года.

По словам Сергея, у него часто спрашивают: "Откуда силы на все это?". Ответ - в видео. "Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это - главное. Работа, карьера, будничная суета - это все преходящее. Причем неважно, кто ты - известный артист или рядовой менеджер", - делится артист.

Заключив: "Семья, любовь - вот что важно. Жена, дети - их улыбки, даже на расстоянии, способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом - счастье!".

Ранее в этом году "Крестный папа" представил видео "Не про нас".

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