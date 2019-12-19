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19.12.2019 16:35
Рубрика: Общество

Видео: В Израиле нашли следы древней катастрофы

Текст: Денис Передельский

В Израиле международная команда археологов исследовала древнейшую средиземноморскую дамбу, задачей которой была защита прибрежных населенных пунктов от наступающего моря, и обнаружили следы мощного наводнения, которое заставило местных жителей покинуть свои дома.

Об открытии рассказывается на сайте Университета Флиндерса. Ученые изучили руины древнего неолитического поселения Тель-Хрейц на побережье Кармель в Израиле. На морском дне они обнаружили остатки мощной стены, в которой была идентифицирована древнейшая дамба. Ее возраст составляет около 7000 лет.

По мнению археологов, местные жители пытались обезопасить свои поселения. Стену они возвели для защиты от подъема уровня воды в Средиземном море. Это один из древнейших примеров борьбы человечества с подъемом уровня Мирового океана и наводнениями. Система "береговой обороны" находилась примерно в 1-2 километрах от ближайшей деревни. Ее длина составляла не менее 100 метров.

Фото: iStock
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"В эпоху неолита подъем уровня Средиземного моря составлял 4-7 мм в год или до 70 см в течение 100 лет, то есть местные жители в течение своей жизни наблюдали подъем уровня моря приблизительно на 12-21 см, - говорит соавтор исследования доктор Эхуд Галили из Университета Хайфы. - Эта скорость означает, что частота разрушительных штормов, угрожающих поселению, значительно возрастала".

По его словам, ежегодное повышение уровня моря потребовало от человека ответной реакции, что и выразилось в строительстве береговой защитной стены. Подобные меры применяются и в наши дни.

Исследование показало, что со своей задачей древнейшая дамба не справилась. Возможно, она защищала поселение какое-то время, но однажды уровень воды превысил критическую отметку. Деревню затопило, и местные жители покинули свои дома.

Примечательно, что археологи и раньше находили на побережье руины затопленных поселений. Однако подобная дамба такого возраста рядом с селением обнаружена впервые. Ученые отмечают, что дома в Тель-Хрейце изначально были возведены на высоте не менее трех метров над уровнем моря, которая считалась безопасной.

Однако после ледникового периода уровень воды в Мировом океане начал заметно расти. Добавим, что по оценкам исследователей, в XXI веке подъем уровня моря будет варьироваться в диапазоне от 1,7 до 3 мм в год. Это гораздо меньше, чем в эпоху неолита, однако современным жителям Земли придется решать те же проблемы, что и их далеким предкам.

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