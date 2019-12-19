В четверг Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Ежегодный разговор президента с журналистами начнется в полдень по московскому времени и по традиции не будет ограничен по времени.

Мероприятие уже поставило рекорд по количеству аккредитованных представителей СМИ - без малого две тысячи (1895 человек). В прошлом году было 1702. Пресс-конференция пройдет в Москве в Центре международной торговли. Как и в прошлые годы, организаторы обещают бесплатный Wi-Fi, буфет и шаттлы от станции метро "Выставочная".

С каждым годом формат пользуется все большей популярностью. Вначале глава государства подводит итоги года, прежде всего в экономике, а потом ему задают вопросы на самые разные темы - от серьезных до курьезных. Спрашивать можно обо всем, никаких ограничений. "Сам формат пресс-конференции - это свободное общение", - пояснил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент не раз показывал и демонстрировал, что отвечает на любые вопросы", - сказал он. Нет ограничений и по гражданству участников - среди аккредитованных много иностранцев, представителей СМИ самых разных государств. Разброс отечественных изданий и каналов огромный - помимо всем известных федеральных медиа в списке, например, есть и народная газета "Русская березка", и проект "За школьное питание", и курганская районная газета "Голос целинника".

Впрочем, одно ограничение все же есть. Организаторы просили не приносить плакаты размером более формата А4, поскольку это мешает фотографам и операторам. Участников много, и каждый хочет, чтобы его вопрос прозвучал в эфире, поэтому из года в год журналисты берут с собой в зал цветы, игрушки, делают плакаты, надевают национальные костюмы или приметные головные уборы. В зал приходили и Снегурочка, и даже "шаман".

Аккредитацию получили почти две тысячи представителей СМИ из разных стран

С начала недели глава государства готовится к общению с прессой. И хотя вопросы могут быть любые, определенный набор тем уже понятен. Из внутренней повестки это, очевидно, социалка. Можно ожидать, что журналисты спросят президента о ситуации в здравоохранении, уровне доходов, борьбе с коррупцией, восстановлении ряда регионов после паводков, а также по ипотеке и мерам поддержки семей с детьми. Наступающий год пройдет под знаком юбилея, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и эта тематика, по всей вероятности, тоже найдет свое отражение в разговоре главы государства с журналистами.

Разговор не ограничен по времени и всегда получается продолжительным. Рекорд был в 2008 году: президент отвечал на вопросы четыре часа сорок минут. В прошлом году глава государства беседовал с журналистами три часа сорок пять минут. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, радиостанции "Маяк", "ВестиFM" и "Радио России". Сайт "Российской газеты" организует онлайн-трансляцию.