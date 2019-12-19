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19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 437-ФЗ "О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 36 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2930; 2019, N 6, ст. 467) изменение, дополнив первое предложение словами "или передаются им в безвозмездное пользование".

Статья 2

Действие положения части 4 статьи 36 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Президент Российской Федерации В. Путин