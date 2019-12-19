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19.12.2019 02:05
Рубрика: В мире

Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене

Восемь человек на севере Йемена скончались в результате осложнений, вызванных вирусом H1N1 (свиной грипп). В местном минздраве отметили, что зафиксированы 1600 случаев сезонного гриппа, 48 человек медикам спасти не удалось.

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Основная причина такого положения дел - почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура. Кроме того, многие местные жители голодают. Ситуация в Йемене остается сложной из-за военно-политического конфликта между правительством и повстанцами-хуситами. Противостояние продолжается уже пять лет, напоминает РИА Новости.

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