Новости

Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов 04:51
В 2019 году МЧС РФ доставило в Донбасс более пяти тысяч тонн гумпомощи 04:39
В Хабаровском крае "заминировали" более 40 детских садов 04:14
ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона 04:03
Туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год 03:55
Вооруженный мужчина атаковал детский сад в Мексике 03:51
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем 03:45
Около 780 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки 03:35
США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике 03:19
Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида 03:15
В конгрессе США поддержали выделение Киеву 700 миллионов долларов 02:34
Елизавета II выступит с тронной речью на новой сессии парламента 02:29
Глава МИД Венесуэлы назвал ордер на арест Моралеса страхом Боливии 02:14
Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене 02:05
Режим ЧС введен в австралийском штате Новый Южный Уэльс 01:49
Для американцев теракты и киберугрозы страшнее конфликта с Китаем и РФ 01:38
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне 01:30
ГА ООН призвала США устранить визовые проблемы дипломатов РФ 01:06
В городах США объявлена масштабная операция по борьбе с преступностью 01:01
Трамп обвинил демократов в "нападении на США" 18.12.2019
Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения 18.12.2019
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира 18.12.2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы 18.12.2019
Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 18.12.2019
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 18.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 04:03
Рубрика: Общество

ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Борьба с курением в мире принесла свои плоды: число курящих мужчин впервые больше не растет, а в 2020 году даже снизится на два миллиона человек. Такие данные содержатся в опубликованном в четверг докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: iStock
Ученые выявили новую опасность курения

В будущем году число потребителей табака среди мужчин составит 1 млрд 91 млн человек, а к 2025 году мужчин-курильщиков будет еще на пять миллионов меньше, - констатирует ВОЗ, подчеркивая, что этот процесс представляет собой "мощный сдвиг в табачной эпидемии", пишет ТАСС.

По мнению гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, речь идет о "поворотном моменте" в борьбе с вредной привычкой. Он также подчеркнул, что организация продолжит сотрудничать со странами, чтобы поддержать эту тенденцию.

Всего в 2018 году всего в мире было зафиксировано 1 млрд 337 млн потребителей, что на 60 миллионов меньше, чем в 2000 году. Снижение произошло благодаря резкому сокращению сторонников курения среди женщин - с 346 до 244 миллионов. Однако среди мужчин, наоборот, был отмечен рост на 43 миллиона человек.

По прогнозам ВОЗ, в 2020 году в мире число потребителей табака (мужчин и женщин) уменьшится на 10 миллионов человек по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году это число сократится еще на 27 миллионов. Организация напоминает, что ежегодно жертвами курения становятся более восьми миллионов человек, в том числе 1,2 миллиона некурящих людей, которые вынуждены вдыхать табачный дым.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Борьба с курением

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста