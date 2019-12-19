ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона

Борьба с курением в мире принесла свои плоды: число курящих мужчин впервые больше не растет, а в 2020 году даже снизится на два миллиона человек. Такие данные содержатся в опубликованном в четверг докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В будущем году число потребителей табака среди мужчин составит 1 млрд 91 млн человек, а к 2025 году мужчин-курильщиков будет еще на пять миллионов меньше, - констатирует ВОЗ, подчеркивая, что этот процесс представляет собой "мощный сдвиг в табачной эпидемии", пишет ТАСС.

По мнению гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, речь идет о "поворотном моменте" в борьбе с вредной привычкой. Он также подчеркнул, что организация продолжит сотрудничать со странами, чтобы поддержать эту тенденцию.

Всего в 2018 году всего в мире было зафиксировано 1 млрд 337 млн потребителей, что на 60 миллионов меньше, чем в 2000 году. Снижение произошло благодаря резкому сокращению сторонников курения среди женщин - с 346 до 244 миллионов. Однако среди мужчин, наоборот, был отмечен рост на 43 миллиона человек.

По прогнозам ВОЗ, в 2020 году в мире число потребителей табака (мужчин и женщин) уменьшится на 10 миллионов человек по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году это число сократится еще на 27 миллионов. Организация напоминает, что ежегодно жертвами курения становятся более восьми миллионов человек, в том числе 1,2 миллиона некурящих людей, которые вынуждены вдыхать табачный дым.