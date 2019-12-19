Врач рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних салатах

Блюда традиционной российской кухни на Новый год чрезвычайны богаты калориями. Врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала, как дамам не лишить себя удовольствия и облегчить калорийность новогодних блюд.

Оказывается, что главный виновник калорийности, но одновременно и создатель уникального вкуса - это майонез, а также соль. Однако их "вредное" действие можно нейтрализовать без ущерба для пищевых рецепторов. Итак, чтобы избавиться от излишней соли, селедку можно вымочить в воде или молоке. Магазинный майонез лучше заменить самостоятельно приготовленным. Для этого надо постное масло, свежие яйца, соль, сахар, лимонный сок и горчица. Все взбивается в блендере. Кроме того, в селедке под шубой присутствуют богатые холестерином куриные яйца, но их количество вполне разумно.

"Если 2 - 3 яйца, положенные в общее блюдо, разделить на 6 - 8 порций, получится вполне диетический вариант", - заявила KP.Ru Наталья Пугачева.

В салате оливье врач советует заменить колбасу на отварное нежирное мясо и также использовать домашний майонез. К консервируемому горошку претензий из-за калорийности у диетологов нет. Картофель, морковь и другие овощи для сохранности ценных микроэлементов рекомендуют отваривать в кожуре и в небольшом объеме воды. Советуют также заменить часть картошки на зеленое яблоко, что придаст пикантности.

Из-за большой жирности бутерброды с икрой рыб следуют подавать с различными паштетами. К примеру, тертая отварная свекла прекрасно сочетает с икрой минтая. Вместо сливочного масла можно приготовить мусс из авокадо - потереть, раздавить его или взбить блендером.

Сочные и ароматные мясо и рыбу можно приготовить с овощами и специями, запекая в фольге, закрытой посуде или мешочках для запекания, а квашенные овощи помогут лучше усвоить жирную пищу.