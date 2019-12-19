Врач рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних салатах

Новости

Путин назвал цинизмом попытки помешать работе Sputnik в Эстонии 17:01
Tesla "скинет" цену Model 3 на 20% 17:01
Живут как бомжи: В Сочи разберутся с проблемными домами ветеранов 16:56
Адвокатура создает свою электронную сеть 16:55
Прокуратура Удмуртии: Педагоги не предотвратили гибель мальчика с ДЦП 16:53
Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона 16:50
Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти 16:48
Не стало мультипликатора "Тайны Третьей планеты" Юрия Батанина 16:46
Путин: Сельхозпроизводителям стоит обратиться к лизингу 16:39
Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поддержит решение наблюдательного совета 16:39
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку 16:37
Видео: В Израиле нашли следы древней катастрофы 16:35
Путин: Красноярские предприятия обяжут следить за экологией 16:28
В аэропорт Екатеринбурга вернулся борт, летевший в Москву 16:27
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 16:26
Развенчан популярный миф о первой женщине-враче из Древнего Египта 16:25
Путин: Россия будет развивать волонтерское движение 16:24
МИД РФ: Ситуация вокруг информагентства Sputnik в Эстонии возмутительна 16:20
Путин рассказал, что он думает о Brexit 16:19
Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России 16:18
Какие странные новогодние традиции существуют в Испании 16:17
В Карелии из-за выпавших на трассу бревен погиб водитель микроавтобуса 16:17
Хоккеист "Крыльев Советов" жестоко избил одноклассника 16:16
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге 16:15
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 16:39
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как не набрать лишний вес на новогодних салатах

Текст: Николай Грищенко
Блюда традиционной российской кухни на Новый год чрезвычайны богаты калориями. Врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала, как дамам не лишить себя удовольствия и облегчить калорийность новогодних блюд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказывается, что главный виновник калорийности, но одновременно и создатель уникального вкуса - это майонез, а также соль. Однако их "вредное" действие можно нейтрализовать без ущерба для пищевых рецепторов. Итак, чтобы избавиться от излишней соли, селедку можно вымочить в воде или молоке. Магазинный майонез лучше заменить самостоятельно приготовленным. Для этого надо постное масло, свежие яйца, соль, сахар, лимонный сок и горчица. Все взбивается в блендере. Кроме того, в селедке под шубой присутствуют богатые холестерином куриные яйца, но их количество вполне разумно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как правильно посещать баню на Новый год и Рождество

"Если 2 - 3 яйца, положенные в общее блюдо, разделить на 6 - 8 порций, получится вполне диетический вариант", - заявила KP.Ru Наталья Пугачева.

В салате оливье врач советует заменить колбасу на отварное нежирное мясо и также использовать домашний майонез. К консервируемому горошку претензий из-за калорийности у диетологов нет. Картофель, морковь и другие овощи для сохранности ценных микроэлементов рекомендуют отваривать в кожуре и в небольшом объеме воды. Советуют также заменить часть картошки на зеленое яблоко, что придаст пикантности.

Из-за большой жирности бутерброды с икрой рыб следуют подавать с различными паштетами. К примеру, тертая отварная свекла прекрасно сочетает с икрой минтая. Вместо сливочного масла можно приготовить мусс из авокадо - потереть, раздавить его или взбить блендером.

Сочные и ароматные мясо и рыбу можно приготовить с овощами и специями, запекая в фольге, закрытой посуде или мешочках для запекания, а квашенные овощи помогут лучше усвоить жирную пищу.

В Сибири вывели витаминный перец и "исключительно вкусный" помидор
Диетолог объяснила, кому нельзя есть сливочное масло
Общество Здоровье Общество Ежедневник Праздники Медицина и здоровое питание Новый год

Главное сегодня

Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
Президент пошутил про украинские танки на Кубани