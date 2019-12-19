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19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 433-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 19 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (ред. от 06.12.2011)

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 15, ст. 1756; 2011, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4589; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; N 51, ст. 7246; 2017, N 27, ст. 3928) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

"71) уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности, - на срок до пяти лет со дня увольнения с военной службы. Порядок принятия решений об ограничении права на выезд из Российской Федерации по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;";

2) в части первой статьи 18 слова "1 и 2" заменить словами "1, 2 и 71".

Президент Российской Федерации В. Путин