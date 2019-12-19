Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 433-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 15, ст. 1756; 2011, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4589; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; N 51, ст. 7246; 2017, N 27, ст. 3928) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

"71) уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности, - на срок до пяти лет со дня увольнения с военной службы. Порядок принятия решений об ограничении права на выезд из Российской Федерации по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;";

2) в части первой статьи 18 слова "1 и 2" заменить словами "1, 2 и 71".

Президент Российской Федерации В. Путин