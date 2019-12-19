Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод"

На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet). Который не то чтобы много света проливает на сюжет, но кое-что из него вытянуть можно.

Речь пойдет, очевидно, о секретной организации "Посмертие", куда рекрутирован главный герой, сыгранный Джоном Дэвидом Вашингтоном. Цель организации - предотвратить Третью мировую войну, которая будет не "ядерным холокостом", а "чем-то похуже". И все это как-то связано с временными аномалиями. И с палиндромами, видимо. Ну и все, дальше - туман.

Выглядит, естественно, зверски. Но смотреть трейлер рекомендуют в кинотеатре.

В ролях, помимо обозначенного сына Дензела Вашингтона, - Аарон Тейлор-Джонсон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Химеш Патель и Юрий Колокольников, недавно засветившийся у Майкла Бэя в образе молчаливого телохранителя зловредного диктатора.

Кристофер Нолан - и режиссер, и сценарист, и продюсер, как водится. Правда, в этот раз без брата Джонатана обошлось.

Российская премьера - 16 июля. Ждем и верим.