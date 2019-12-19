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19.12.2019 19:13
Рубрика: Экономика

Справедливая минимальная

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Россияне назвали справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считают, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Согласно опросу, с несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются 60 процентов граждан, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывает половина опрошенных, 38 процентов пожаловались на территориальное неравенство. На вопрос, чем можно снизить неравенство, 97 процентов респондентов дали ответ: "дополнительными усилиями государства". Этому также могут способствовать снижение демонстративного потребления (91 процент), социальная ответственность бизнеса (80), деятельность некоммерческих организаций и активистов (71).

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По последним данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов.

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Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

Россияне назвали справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты - от 50 тыс. руб.

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). В Москве 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников получают 337,8 тыс. руб., 10 процентов наименее оплачиваемых - 20,6 тыс. руб., и разрыв составляет 16,4 раза. Минимальную зарплату (11,2 тыс. руб.) получают 1,2 процента работников, максимальную (от 500 тыс. руб.) - 0,1. Наибольшие доли работников получают зарплату 33,9-40 тыс. руб. (9,7 процента), 50-60 тыс. руб. (8 процентов) и 60-75 тыс. руб. (7,4 процента). Полюса в оплате труда для государственных и муниципальных предприятий составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб., для частных - 14,2 тыс. руб. и 197,5 тыс. руб.

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Снижение неравенства в зарплатах, однако, несколько нивелируется неравенством во владении финансовыми активами. Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самого обеспеченного населения России находится 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. Как показывают опросы, только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. В 2002 году, по данным "Левада-центра", не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м - 66, в 2013-м - 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тыс. руб. в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тыс. руб. в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.

В России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины

Согласно данным другого исследования (его проводил ВЦИОМ), своей жизнью сейчас довольны 46 процентов россиян, недовольны 23. Еще 30 процентов отчасти согласны и с первыми, и со вторыми. Оценивалось также экономическое положение в стране. Им сегодня довольны 14 процентов граждан. Больше половины опрошенных (61 процент) характеризуют его как "среднее", четверть - как "плохое". "Средним" экономическое положение в стране считают 52 процента россиян, "очень плохим" - 29 процентов, а 14 процентов полагают, что положение улучшилось. Что же касается личного материального положения, то 78 процентов граждан не считают себя бедными людьми.

Как бы то ни было, впервые за последние четыре года численность бедного населения в России сократилась. В 2017 году за чертой бедности находилось примерно на 1 миллион 700 тысяч человек больше, чем сейчас. Тем не менее задача выйти из бедности остается для России одной из самых актуальных.

Экономика Работа Зарплата Правительство Росстат Колонка Валерия Выжутовича

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