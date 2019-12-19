Закон об электронных сигаретах и кальянах может быть принят в январе

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский надеется, что уже после новогодних каникул - в январе - Госдума примет во втором чтении разработанный им законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. Соответственно, на курильщиков электронных сигарет будут распространяться такие же штрафы, как и на тех, кто курит обычные сигареты. А кальяны вообще могут оказаться под запретом в кафе и ресторанах.

Электронные сигареты и вейпы, как подчеркивает Рязанский, также нельзя будет курить в офисах, на лестничных площадках, около подъездов, на остановках общественного транспорта, рядом с выходами из метро, на вокзалах, в поездах, в кафе и ресторанах, в соцобъектах, на территории санаториев, пансионатов и домов отдыха, на детских площадках и в других общественных местах. "А кальяны, как я считаю, в кафе и ресторанах вообще не должны быть. Возможно, только в каких-то специальных заведениях, существующих для любителей кальянов", - подчеркивает сенатор.

Он также отметил в беседе с корреспондентом "РГ", что ко второму чтению в законопроект планируется внести поправку о том, чтобы приравнять продажу никотиносодержащей продукции к табачной. Например, в продаже постоянно появляются все новые изделия с содержанием никотина. Некоторые стилизованы под конфеты. "Помните монпансье, красивые коробочки такие в детстве были с леденцами? Вот сейчас такие красивые коробочки продаются в табачных лавках. А в них жевательные и сосательные "конфеты", в которых содержится, по оценке Роспотребнадзора, до 40 мг никотина. А это две пачки сигарет. И продажа такой продукции сейчас не регламентируется. То есть подобные "конфеты" продают детям и подросткам. Необходимо срочно это запретить", - подчеркнул Рязанский. Кстати, думская фракция "Единой России" поддерживает законопроект Совфеда. По словам первого заместителя руководителя фракции Андрея Исаева, необходимо защитить некурящих людей, которые могут подвергаться воздействию никотина, если в помещении с ними оказывается курильщик.