Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и назначил его послом в США, постпредом в ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Соответствующие указы обнародованы на президентском сайте, сообщает ТАСС.

Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе с 1981 года. В 1997-2000 году был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2010 году назначен послом в России, но в марте 2014 года отозван из Москвы в связи с событиями на Украине. С 9 декабря 2015 года Ельченко вновь стал постпредом Украины при ООН.