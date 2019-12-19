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19.12.2019 12:42
Рубрика: В мире

Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США

Текст: Александр Саможнев

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и назначил его послом в США, постпредом в ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Соответствующие указы обнародованы на президентском сайте, сообщает ТАСС.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru
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Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе с 1981 года. В 1997-2000 году был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2010 году назначен послом в России, но в марте 2014 года отозван из Москвы в связи с событиями на Украине. С 9 декабря 2015 года Ельченко вновь стал постпредом Украины при ООН.

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