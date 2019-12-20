Новости

Володин и Медведчук обсудят реализацию Минских соглашений 15:53
На Украине объявили вне закона все игорные заведения 15:46
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском 15:45
В Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов после жалобы Путину 15:44
Археологи заявили, что нашли библейский храм с "Ковчегом Завета" 15:39
Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян 15:36
Сопровождение детей-сирот предлагают прописать в законодательстве 15:30
В центре Петербурга откроется фестиваль ледовых скульптур 15:30
Суд Италии постановил экстрадировать Коршунова в США 15:30
Минск готов подписать пакет соглашений с Брюсселем 15:28
К МКС стартовал новейший американский космический корабль с манекеном 15:25
"Взбесились все!": Максакова отреагировала на слухи о госпитализации 15:24
Ученые сумели "оживить" рентген 15:20
Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию 15:19
Обнаружен древнейший в мире лес 15:14
Бари Алибасов рассказал о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной 15:11
В Костроме поймали наркодилера с 140 сим-картами 15:10
Бесплатный каток между станциями открыл Московский метрополитен 15:01
Поставщик компонентов для Aurus оформил патент на электрогрузовик 15:01
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока" 14:53
Ученые объяснили, какая связь между долголетием и искусством 14:47
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 14:45
В Самаре открыли океанариум с самым длинным в Европе аквариумом 14:45
Около 300 елочных базаров заработали в Москве 14:40
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 15:39
Рубрика: Общество

Археологи заявили, что нашли библейский храм с "Ковчегом Завета"

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Zvi Lederman / Tel Aviv University Фото: Dr Zvi Lederman / Tel Aviv University
Фото: Dr Zvi Lederman / Tel Aviv University

Исследователи из Тель-Авивского университета при проведении раскопок недалеко от современного города Бейт-Шемеш в Израиле обнаружили 3100-летний храм, в котором, как они предполагают, хранился знаменитый Ковчег Завета.

Как сообщает Daily Mail, находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого здания был обнаружен большой плоский камень.

Именно он дал археологам основания предположить, что в этом храме мог храниться знаменитый Ковчег Завета. Согласно Библии, это величайшая святыня еврейского народа. Считается, что ковчег был переносным ящиком, в котором хранились каменные скрижали с Десятью заповедями. Их Моисей получил на горе Синай.

Фото: http://english.ahram.org.eg
В Египте найден гранодиоритовый колосс с головой сокола

В Библии упоминается, что ковчег стоял на большом камне, вернее, на четырехугольном каменном столе. Найденный в Бейт-Шемеш камень имеет следы обработки и обладает правильной четырехугольной формой. Археологи говорят, что он поразительно похож на мифический "большой камень", описанный в первой книге Самуила.

Сам храм датирован XII веком до н.э. На то, что это было именно культовое сооружение, указывают более мощные по сравнению с жилыми домами стены и его местоположение - здание стояло в стороне от домов. Кроме того, вход в него был обращен к восходящему солнцу.

Также исследователи обнаружили два больших круглых камня с вырезанными в них желобами. Возможно, они использовались для жертвоприношений - божественных возлияний из вина и оливкового масла. Найденные здесь же фрагменты костей животных, керамики и чаш свидетельствуют о том, что в этом месте проводились ритуалы.

"Храм впоследствии был разграблен и вскоре после этого его превратили в загон для животных, - говорит руководитель исследовательского проекта доктор Цви Ледерман из Тель-Авивского университета. - Для меня это акт враждебности, преднамеренное осквернение святого места".

Ученые предполагают, что осквернить храм могли филистимляне, чье поселение Тель-Баташ было расположено всего в семи километрах от храма.

В Китае найдены тысячелетние гробницы династии Сун
Обнаружен древнейший в мире лес
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль Филиалы РГ Столица

Главное сегодня

Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым
МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ