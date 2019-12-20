Археологи заявили, что нашли библейский храм с "Ковчегом Завета"

Исследователи из Тель-Авивского университета при проведении раскопок недалеко от современного города Бейт-Шемеш в Израиле обнаружили 3100-летний храм, в котором, как они предполагают, хранился знаменитый Ковчег Завета.

Как сообщает Daily Mail, находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого здания был обнаружен большой плоский камень.

Именно он дал археологам основания предположить, что в этом храме мог храниться знаменитый Ковчег Завета. Согласно Библии, это величайшая святыня еврейского народа. Считается, что ковчег был переносным ящиком, в котором хранились каменные скрижали с Десятью заповедями. Их Моисей получил на горе Синай.

В Библии упоминается, что ковчег стоял на большом камне, вернее, на четырехугольном каменном столе. Найденный в Бейт-Шемеш камень имеет следы обработки и обладает правильной четырехугольной формой. Археологи говорят, что он поразительно похож на мифический "большой камень", описанный в первой книге Самуила.

Сам храм датирован XII веком до н.э. На то, что это было именно культовое сооружение, указывают более мощные по сравнению с жилыми домами стены и его местоположение - здание стояло в стороне от домов. Кроме того, вход в него был обращен к восходящему солнцу.

Также исследователи обнаружили два больших круглых камня с вырезанными в них желобами. Возможно, они использовались для жертвоприношений - божественных возлияний из вина и оливкового масла. Найденные здесь же фрагменты костей животных, керамики и чаш свидетельствуют о том, что в этом месте проводились ритуалы.

"Храм впоследствии был разграблен и вскоре после этого его превратили в загон для животных, - говорит руководитель исследовательского проекта доктор Цви Ледерман из Тель-Авивского университета. - Для меня это акт враждебности, преднамеренное осквернение святого места".

Ученые предполагают, что осквернить храм могли филистимляне, чье поселение Тель-Баташ было расположено всего в семи километрах от храма.