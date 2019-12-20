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20.12.2019 15:15
Рубрика: Общество

Астронавтам NASA предоставят два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" принял решение предоставить NASA два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах. "Мы приняли принципиальное решение предоставить NASA места на наших кораблях для полетов к МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года - весну 2021 года", - цитирует РИА Новости гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Уже восемь лет как Россия (после закрытия в программы полетов "шаттлов") - единственная страна в мире, которая может доставлять экипажи на МКС. Американские компании SpaceX и Boeing создают свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами пока срываются. Сейчас называется середина 2020 года. При этом у NASA есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года.

"Роскосмос" запланировал на 2020 год только два пилотируемых полета - весной и осенью. Второй должен был стать первым в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.

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Между тем межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. И в их состав впервые за 19 лет вошли только россияне. Не было ни одного зарубежного астронавта. Директор NASA Джим Брайденстайн тогда обратился к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить им по одному месту в "Союзах" связи с задержкой полетов новых американских "пилотников".

Ранее сообщалось, что "Роскосмос", откликаясь на просьбу NASA предоставить места на "Союзе" американским астронавтам, может даже отказаться от части научной программы, которая была запланирована изначально.

Итак, два места астронавтам NASA на наших кораблях для полетов к МКС будут предоставлены.

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