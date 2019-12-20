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Овен

Удачный момент, чтобы побороть страхи и предубеждения. Это поможет вам занять более активную жизненную позицию.

Телец

Ваши партнеры могут сослужить хорошую службу, помогут быстрее добиться цели.

Близнецы

Чрезмерная активность партнеров может доставлять вам множество хлопот. Вам проще будет действовать в одиночку.

Рак

Не стоит встречаться с людьми, привыкшими вами командовать. Подчинившись им, можно оказаться в неприятной ситуации.

Лев

Новые возможности могут оказаться не столь привлекательными, как хотелось бы. Однако вам стоит ими воспользоваться.

Дева

Если вы возьметесь за сложное дело, то не бросайте его до тех пор, пока не докопаетесь до истины.

и

Вы будете пытаться заставить окружающих играть по правилам, и если это удастся, то сотрудничество окажется перспективным.

Скорпион

Надейтесь только на себя, а не на совместную деятельность, она принесет вам только проблемы.

Стрелец

Неудачные дни для покупок, несмотря на то, что в своем выборе вы будете руководствоваться лучшими побуждениями.

Козерог

Умение оправдывать все свои поступки может привести к тому, что с вами не захотят общаться.

Водолей

Отдохните, не участвуйте в предприятиях, которые могут реализоваться без вас.

Рыбы

Никто не сможет заставить вас бросить начатое дело на полпути. Но в итоге вы не будете довольны результатом.

Общество Ежедневник Гороскоп

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