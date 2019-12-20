Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет о нарушениях антидопинговых правил в 2017 году. Больше всего нарушений вовсе не у России - впереди всех спортсмены Италии, Франции и США.

По данным WADA, было зафиксировано на 200 нарушений больше, чем год назад. Всего взято 245 232 пробы и из них 2749 оказались положительными. По количеству случаев нарушения правил лидирует вовсе не Россия, против которой организации ввела санкции в начале декабря.

Больше всего нарушений выявлено у спортсменов их Италии - 171, у идущей второй Франции - 128. Главные борцы с тем, что они считают злом, - представители США - на третьей позиции - 103.

Россия в этом списке идет пятой - 82 нарушения, сообщает РИА Новости.

По общему числу нарушений лидируют бодибилдинг - 266 случаев и легкая атлетика - 242. На третьем месте велоспорт - 218.

У России больше всего нарушений антидопинговых правил выявлено в легкой атлетике (21), велоспорте (7), тяжелой атлетике (6), боксе, хоккее (по 5) и пауэрлифтинге (4).