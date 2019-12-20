Бастрыкин пообещал детально установить причины преступления на Лубянке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил сожаление в связи с тем, что в мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ. Слова, которые он произнес, поздравляя сотрудников и ветеранов спецслужб органов безопасности РФ с профессиональным праздником, опубликованы на странице председателя СК России.

Глава СКР выразил глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника. Бастрыкин заверил всех, что следствие предпримет все необходимые и исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего преступления.

Сотрудники органов госбезопасности, по словам Бастрыкина, ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан. "Их труд и самоотдача помогают и Следственному комитету вести борьбу с преступностью. Конструктивное взаимодействие следствия с оперативными службами уже много лет позволяет эффективно решать задачи в сфере уголовного судопроизводства", - отметил Александр Бастрыкин.