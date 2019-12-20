Биатлонистка Светлана Миронова остановилась с шаге от подиума в Анси

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.

Этап во Франции стартовал мужским спринтом в четверг, где российские спортсмены оказались далеко за пределами первой тройки. В женской гонке на 7,5 км болельщики рассчитывали на Светлану Миронову, которая в нынешнем сезоне пока является лучшей из представительниц России.

Увы, но в этот вечер гонка у Мироновой не задалась. Спринт выиграла представительница Норвегии Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 20 минут 27,0 секунды, при этом допустив один промах.

Француженка Жюстин Бреза отстреляла чисто, однако ходом она норвежке уступила более чем серьезно, отстав на 6,2 секунды. За третью строчку шло ожесточенное сражение между чешкой Маркетой Давидовой и Мироновой. В итоге чуть быстрее оказалась представительница Чехии, отставшая от победительницы на 20,5 секунды, но опередившая Миронову на две.

Остальные россиянки выступили не слишком удачно. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 18-е место (+1.14,8; 1), Лариса Куклина - 28-е (+1.31,6; 1), Кристина Резцова - 63-е (+2.19,7; 2), Тамара Воронина - 73-е (+2.36,2; 1).

В субботу состоится гонка преследования.