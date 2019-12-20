Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства

Суд приговорил бразильского целителя Жоана ди Фариа к 19 годам и 4 месяцам тюремного заключения за преступления сексуального характера. Смягчающим обстоятельством стал преклонный возраст - обвиняемому больше 70 лет.

Приговор был озвучен в четверг, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Folha de S.Paulo. Доказаны четыре преступления, которые целитель совершил во время оказания услуг в своем центре, расположенном в муниципалитете Абадиания. Два из них связаны с насилием посредством мошенничества и два с насилием над лицами, находящимися в уязвимом положении. Медиум также привлечен к ответственности за распространение ложных идеологических убеждений, незаконное ношение оружия и удерживание документов.

Отметим, что Жоан ди Фариа является очень известным в Бразилии и за ее пределами "духовным целителем", использующим спиритические сеансы. Он называет себя Жоан ди Деус, что переводится как "Жоан от Бога". Год назад прокуратура штата Гояс предъявила целителю обвинения на основании показаний нескольких сотен женщин, заявивших о действиях сексуального характера во время спиритических сеансов.