Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit

Великобритания в пятницу стала на шаг ближе к выходу из Евросоюза. Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit. До этого парламент четыре раза отклонял аналогичные законопроекты. За документ, в котором содержатся основные параметры "развода" между Лондоном и Брюсселем, проголосовали 358 депутатов, против - 234.

В правительстве рассчитывают, что королева Елизавета II подпишет законопроект в ближайшие 10 дней. Это необходимо, чтобы Великобритания окончательно и бесповоротно покинула ЕС до 31 января 2020 года.

Для экспертов эта новость не стала неожиданностью: на прошедших 12 декабря внеочередных парламентских выборах тори одержали самую убедительную победу за последние четверть века, обеспечив себе 365 мандата. Таким образом, премьер-министра Борис Джонсон получил от населения карт-бланш на реализацию своего варианта по выходу из ЕС.