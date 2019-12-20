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20.12.2019 18:15
Рубрика: В мире

Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit

Текст: Владимир Шилов
Великобритания в пятницу стала на шаг ближе к выходу из Евросоюза. Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit. До этого парламент четыре раза отклонял аналогичные законопроекты. За документ, в котором содержатся основные параметры "развода" между Лондоном и Брюсселем, проголосовали 358 депутатов, против - 234.
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

В правительстве рассчитывают, что королева Елизавета II подпишет законопроект в ближайшие 10 дней. Это необходимо, чтобы Великобритания окончательно и бесповоротно покинула ЕС до 31 января 2020 года.

Для экспертов эта новость не стала неожиданностью: на прошедших 12 декабря внеочередных парламентских выборах тори одержали самую убедительную победу за последние четверть века, обеспечив себе 365 мандата. Таким образом, премьер-министра Борис Джонсон получил от населения карт-бланш на реализацию своего варианта по выходу из ЕС.

СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года
В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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