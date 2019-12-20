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Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года

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    20.12.2019, 12:00
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Наследники". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Наследники". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Наследники". Фото: kinopoisk.ru

Нужно больше списков! Эксперты The Guardian провернули титанический труд и представили свой "чарт", в котором расставили пятьдесят лучших сериалов 2019 года, как премьер, так и продленок.

И список данный, стоит заметить, по ряду позиций любопытно отличается от аналогичных "хит-парадов" коллег британских кинокритиков.

На первое место вынесена драмедия HBO "Наследники" (Succession). По мнению аналитиков, пока HBO бросал миллионы за миллионами долларов на финальный сезон "Игры престолов", который, тем не менее, вышел не очень, "Наследники" тихой сапой искрили по-настоящему, дав зрителю все то, что вяло ушло из Вестероса, - "власть, богатство, верность и откровенную злобность".

Второе место - сказочных прекрасностей драмедия "Дрянь" (Fleabag) Фиби Уоллер-Бридж, второй сезон которой исключительно украсил "Мориарти" из "Шерлока" - актер Эндрю Скотт. Как полагают критики, во втором сезоне шоу мастерство Уоллер-Бридж уперлось в небо.

Фото: kinopoisk.ru
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Третья строчка - безысходная псевдоисторическая раскидистая клюква "Чернобыль" (Chernobyl), почти сломавшая рейтингомер агрегатора IMDb.

Четвертая - британская антиутопия Рассела Дэвиса "Годы" (Years and Years), семейная сага, где, среди прочего, Трампа переизбрали на второй срок, а Европу оккупировали украинские беженцы.

Пятое место - драматический мини-сериал Шэйна Медоуза ("Это - Англия") с отличным Стивеном Грэмом "Добродетели" (The Virtues). По мнению экспертов, сериал - пока пик их карьер.

Далее - нашумевшая, основанная на реальных событиях драма "Невероятное", черная комедия с "молодой Аллой Пугачевой" (Наташа Лионн) "Жизнь матрешки", пародия на вечерние шоу "В этот раз с Аланом Партриджем", уморительный ситком "Катастрофа", где семейная пара, ставшая такой вследствие случайного секса, теперь никак не может выбраться из груды проблем, и драма "Эйфория".

Полный список с аннотациями (финал "Игры престолов" - лишь на 36-м месте), - по ссылке.

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