Экономика Макао диверсифицируется

Вчера, 19 декабря в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин посетил сервисную платформу коммерческого и торгового сотрудничества между Китаем и португалоязычными странами в Аомэне в сопровождении главы администрации Специального административного района (САР) Аомэнь (Макао) Цуй Шианя.

Доля неигровой индустрии в экономике Макао выросла в прошлом году практически до 50 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", согласно недавно опубликованному администрацией САР Аомэнь аналитическому отчету "Статистические показатели рационально диверсифицированного развития экономики САР Аомэнь 2018", доля игровой индустрии в экономике района снизилась с 63, 1 процента в 2013 году до 50,5 процента в 2018-м, соответственно, выросла доля неигровой индустрии - практически до 50 процентов. Стабильность местной экономики поступательно укрепляется.

В целях содействия рациональной диверсификации местной экономики администрация САР Аомэнь прилагает значительные усилия для развития таких отраслей, как организация конференций и выставок, культурная и креативная индустрия, традиционная китайская медицина, частные финансовые услуги т. Д.

Согласно представленному в этом году "Плану развития региона "Большого залива" Гуандун - Сянган - Аомэнь", Аомэнь стал одним из четырех центров строительства "Большого залива". Этот план определил направление дальнейшего развития САР Аомэнь - преобразование в туристический и развлекательный центр мирового уровня, создание сервисной платформы для коммерческого и торгового сотрудничества между Китаем и португалоязычными странами. Все это не только предоставит широкие возможности для беспрецедентного развития, но и будет способствовать дальнейшему расширению пространства умеренного диверсифицированного развития экономики Аомэня. Практика показывает, что умеренная экономическая диверсификация - эффективный путь и единственно правильный выбор экономического развития Аомэня. Китай продолжает углублять реформы и расширять открытость. Аомэнь готов ещё более интенсивно интегрироваться в процессы социально-экономического развития страны, создавать новые точки экономического роста, модифицировать и улучшать экономическую структуру. Это, безусловно, будет способствовать достижению новых практических успехов в продвижении дальнейшего развития умеренной экономической диверсификации Аомэня.