Эксперты дали рекомендации по выбору икры

Эксперты Роскачества рассказали "РГ", как выбрать красную икру.

В частности они рекомендуют выбирать ту, на упаковке которой указано, что она изготовлена по ГОСТу.

Внешне икра первого сорта должна состоять из одинаковых по размеру и цвету икринок, она должна быть густой консистенции, рассыпчатой, с приятным запахом и малым содержанием соли.

Икра разных рыб отличается по цвету, размеру и другим характеристикам. Так, икра горбуши обладает нейтральным вкусом, у икринок средний диаметр (около 5 мм), цвет - ярко-оранжевый. Их оболочка не очень прочная, поэтому при перемешивании икринки лопаются. Питательность у этой икры высокая.

Икра кеты крупнее - диаметр икринок 5-6 мм, форма у них шарообразная, цвет - яркий янтарно-оранжевый, и на ней хорошо заметно жировое пятнышко-зародыш. Оболочка у икринок плотная.

У форели икра - 2-3 мм в диаметре. Вкус - с легкой горчинкой. Цвет - желтый или ярко-красный. Икринки у нее липкие.

Икра кижуча тоже имеет горьковатый вкус, цвет у нее красный с бордовым оттенком, диаметр икринок - 4 мм, и она самая питательная из всех видов красной икры.

Лучше всего выбирать икру, заготовленную в период нереста. Он длится с середины мая по декабрь - в зависимости от вида рыбы и места ее нереста. Если срок изготовления другой, значит икра посолена из замороженных ястыков.

Идеальная температура хранения красной икры от -4 до -6 °С.