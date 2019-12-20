Эксперты дали рекомендации по выбору икры

Новости

Названы самые популярные российские актеры 12:57
Для крымских поездов "Таврия" произведено более 6000 подстаканников 12:52
В Москве наградили победителей международного фестиваля юных талантов 12:46
В крепости Керчь нашли новые артефакты от гитлеровцев 12:45
В Зауралье экипажи Су-34 разбомбили наземные объекты "противника" 12:40
В Грозном пожарные вынесли из горящего приюта 170 кошек и собак 12:37
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП 12:36
Умерла французская "девушка Бонда" Клодин Оже 12:35
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила 12:30
В Москве открылся первый McDonald"s в отделении Сбербанка 12:29
Транспортная полиция проверит факт сброса Gelandewagen с вертолета 12:28
ВМФ России получит четыре атомные субмарины в 2020 году 12:20
В Волгограде установили памятник Сталину 12:10
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП 12:04
Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года 12:00
Эксклюзив: новые "живые" фото рестайлинговой Lada 4x4 12:00
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве "от скуки" 11:58
Конюхов пересечет два океана на катамаране с солнечными батареями 11:57
Ученые нашли ответ на одну из загадок гигантских панд 11:48
Ивановский первоклассник с сестрой погибли, провалившись под лед 11:40
Под Астраханью нашли источник крупного выброса сероводорода в воздух 11:33
Производителям лимузина Aurus предлагают создать беспилотный трактор 11:30
В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
Новое здание национальной школы на Алтае будет вмещать 750 человек 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 12:30
Рубрика: Экономика

Эксперты дали рекомендации по выбору икры

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества рассказали "РГ", как выбрать красную икру.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В частности они рекомендуют выбирать ту, на упаковке которой указано, что она изготовлена по ГОСТу.

Внешне икра первого сорта должна состоять из одинаковых по размеру и цвету икринок, она должна быть густой консистенции, рассыпчатой, с приятным запахом и малым содержанием соли.

Икра разных рыб отличается по цвету, размеру и другим характеристикам. Так, икра горбуши обладает нейтральным вкусом, у икринок средний диаметр (около 5 мм), цвет - ярко-оранжевый. Их оболочка не очень прочная, поэтому при перемешивании икринки лопаются. Питательность у этой икры высокая.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Роскачество определило лучшее шампанское

Икра кеты крупнее - диаметр икринок 5-6 мм, форма у них шарообразная, цвет - яркий янтарно-оранжевый, и на ней хорошо заметно жировое пятнышко-зародыш. Оболочка у икринок плотная.

У форели икра - 2-3 мм в диаметре. Вкус - с легкой горчинкой. Цвет - желтый или ярко-красный. Икринки у нее липкие.

Икра кижуча тоже имеет горьковатый вкус, цвет у нее красный с бордовым оттенком, диаметр икринок - 4 мм, и она самая питательная из всех видов красной икры.

Лучше всего выбирать икру, заготовленную в период нереста. Он длится с середины мая по декабрь - в зависимости от вида рыбы и места ее нереста. Если срок изготовления другой, значит икра посолена из замороженных ястыков.

Идеальная температура хранения красной икры от -4 до -6 °С.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Новый год

Главное сегодня

МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Петербург
ЕС продлил санкции против России