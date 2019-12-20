Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.

О том, что с метаболизмом что-то не так, свидетельствуют вялость, сонливость, упадок сил, частые головные боли, выпадение волос, быстрый набор веса при употреблении привычных порций еды. Если проблема именно в плохом метаболизме, то надо его ускорять, считает эндокринолог.

Первым делом специалист рекомендует сконцентрироваться на наращивании мышечной массы, так как в процессе активизируется и метаболизм. Также важно следить за потреблением калорий. А именно - просто есть меньше. Для начала надо "экономить" около 250 калорий в день

- Важно, чтобы вы пытались сжечь больше калорий, чем потребляете, но при этом дали своему телу достаточно энергии для функционирования - голод замедляет ваш метаболизм, - отметила эксперт.

В этот период надо есть больше белка и не отказываться от полезных жиров. В рационе (в умеренном количестве!) должны присутствовать авокадо, орехи, растительные масла в салате.

Врач предупредила, что первый заметный эффект от правильного питания и занятий спортом, возможно, проявится не быстро. Организму нужно время, чтобы перестроиться.

- Будьте терпеливы, не сдавайтесь слишком быстро и регулярно тренируйтесь, тогда вы скоро избавитесь от жира на животе и получите метаболизм, который будет лучше, чем когда-либо, - отметила Элизабет Лоуден.