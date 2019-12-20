Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"

Анкаре есть чем адекватно ответить Вашингтону в случае введения санкций против газопровода "Турецкий поток". Об этом журналистам заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Они (власти США, - прим. "РГ") без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции", - отметил Эрдоган.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России по дну Черного моря стоимостью в 10 миллиардов долларов. Как ожидается, официальная церемония его запуска в эксплуатацию пройдет в Стамбуле 8 января 2020 года.