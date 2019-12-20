ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

По данным СМИ, 25 апреля 1964 года местная жительница Дора Фрончак родила мальчика. На следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина в одежде медсестры и забрала ребенка на осмотр. С тех пор она бесследно исчезла вместе с младенцем.

За поисками ребенка следила вся страна, пишет РИА Новости. Через два года полицейские обнаружили мальчика. Поскольку анализы ДНК тогда не делали, родство определили по форме ушей, и мать с радостью признала в этом ребенке своего сына Пола.

Однако в 2014 году выяснилось, что этот мужчина не связан биологическим родством с вырастившими его родителями. Настоящего Пола, похищенного 55 лет назад, сотрудникам ФБР удалось найти лишь несколько месяцев назад. Он проживает в штате Мичиган. Пока неизвестно, будет ли встречаться со своей биологической матерью.