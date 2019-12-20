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20.12.2019 14:01
Рубрика: Культура

Фонд "Моя история" выделил Херсонесу 300 миллионов рублей на развитие

Текст: Юлия Крымова
В Херсонесе подвели предварительные итоги реализации масштабного проекта музеефикации и благоустройства, который уже третий год реализуется под эгидой Патриаршего совета по культуре Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история".
Благоустройство Херсонеса ведется при поддержке главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона. Фото: Юлия Крымова (собственный корреспондент "РГ" г.Севастополь) Благоустройство Херсонеса ведется при поддержке главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона. Фото: Юлия Крымова (собственный корреспондент "РГ" г.Севастополь)
Благоустройство Херсонеса ведется при поддержке главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона. Фото: Юлия Крымова (собственный корреспондент "РГ" г.Севастополь)

В 2019 году фонд вложил в развитие Херсонеса Таврического более 300 миллионов рублей. Большая часть суммы была направлена на благоустройство, техническое оснащение музея и реставрацию объектов культурного наследия.

Среди основных направлений этого масштабного проекта - реставрация памятников на территории музея-заповедника, установка оборудования, внедрение новых музейных практик, привлечение туристов со всей страны, поддержка археологических изысканий, публикация научных трудов и проведение различных мероприятий.

За почти тысячу дней с начала его реализации археологические памятники были очищены от мусора и "отвалов", скопившихся за последние десятилетия. Также были созданы условия для массового посещения экспозиций музея, в том числе людьми с ограниченными возможностями здоровья, а на территории городища были обеспечены безопасные условия для посетителей, в том числе детей.

Фонд оказывает спонсорскую помощь и научным инициативам. Так, при его поддержке в городе были прочитаны лекции, проведены конференции и циклы совместных мероприятий с ведущими вузами страны.

В своей работе специалисты фонда используют самые современные технологии сохранения памятников. В 2019 году, например, они выполнили 3D-визуализацию и лазерное сканирование городища. Это позволит в 2020 году приступить к подготовке проектов реставрации знаменитых памятников Херсонеса: Туманного колокола, Уваровской базилики, подземного храма и Владимирского собора.

Благодаря этим усилиям Херсонес постепенно становится центром притяжения для гостей со всей страны. Паломнические группы приезжают, чтобы посетить место, где, по преданию, проповедовал святой апостол Андрей, а святой равноапостольный Кирилл обрел мощи священномученика Климента. Здесь же пребывал в изгнании святой Мартин Исповедник, принял веру и крестился князь Владимир. Ученые со всего мира стремятся увидеть античные и византийские древности, а туристы - прикоснуться к тысячелетней истории и совместить отдых с посещением познавательных мероприятий.

В свою очередь жители Крыма и Севастополя заново открывают для себя Херсонес как музейное и культурное пространство мирового уровня. В качестве примера можно назвать спектакль "Грифон", созданный в экспериментальном жанре специально для Херcонеса Таврического. Он стал одним из самых ярких событий 2019 года. Спектакль посмотрели более 10 тысяч зрителей.

- Своей задачей в Херсонесе Таврическом мы видим развитие музея, - отметил председатель совета фонда "Моя история" Иван Есин. - Из территории местного значения, из периферийного музея, коим долгие годы оставался Херсонес, он может стать одним из крупнейших федеральных культурных центров. Несмотря на нежелание некоторых видеть Херсонес развивающимся, мы продолжим вкладывать в него силы, ресурсы и наш опыт. Кстати, за три года мы так и не получили от наших оппонентов ни одного реального предложения.

По его словам, специалисты фонда и руководство музея уже составляют план совместной работы на 2020 год. Он будет включать в себя развитие подводной археологии, закупку уникального оборудования и проведение профессионального мониторинга береговой линии.

Культура

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