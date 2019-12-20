Новости

Итальянский политолог: Европарламент пожертвовал историей в пользу сиюминутных целей 21:56
Назарбаев поддержал идею Путина систематизировать документы о причинах II мировой 21:28
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 21:27
Форварда сборной Украины по футболу заподозрили в употреблении допинга 20:58
Жертвами хирурга-педофила во Франции могли стать более 300 детей 20:38
Две атомные подлодки проекта "Ясень-М" заложат 9 мая 2020 года 20:25
Жене разведчика из США предъявлено обвинение в гибели британского подростка 20:20
NASA отменила стыковку корабля Starliner с МКС 20:12
Путин разошлет лидерам СНГ копии документов о предтече Второй мировой 19:50
Дед Мороз рассказал о самых трогательных просьбах россиян 19:27
СК РФ официально назвал имя стрелявшего днем ранее на Лубянке 19:27
Настоящая сенсация "Мюнхена-38" - это донесения советских разведчиков 19:25
Штрафы за превышение скорости могут вырасти многократно 19:16
В ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье погибли четыре человека 19:09
Умер пострадавший на Лубянке сотрудник правоохранительных органов 19:02
Биатлонистка Светлана Миронова остановилась с шаге от подиума в Анси 18:58
Медведев не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости 18:58
Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами 18:48
Volkswagen рассекретил облик нового Caddy 18:33
В Петербургской филармонии сыграют Чайковского в стиле буфф 18:15
Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit 18:15
В Минске идут переговоры с Украиной по газу 18:10
На дорогах появятся биопереходы для животных 18:06
Москву из-за глобального потепления заселят тарантулы и каракурты 18:02
Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 20:58
Рубрика: Спорт

Форварда сборной Украины по футболу заподозрили в употреблении допинга

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в употреблении допинга.

Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". "19 декабря 2019 года ФК "Динамо" Киев" был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются", - говорится в заявлении украинского клуба.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Ласицкене возмутилась участием в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца

По данным украинских СМИ, футболист провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме", который киевляне проиграли со счетом 3:4.

Беседин отстранен на 30 дней от футбольной деятельности.

В сезоне 2019-2020 Беседин принял участие в 23 матчах в различных турнирах, в которых сумел забить 8 голов и отметился голевой передачей.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Киев) Допинговые скандалы

Главное сегодня

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь