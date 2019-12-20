Форварда сборной Украины по футболу заподозрили в употреблении допинга

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в употреблении допинга.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". "19 декабря 2019 года ФК "Динамо" Киев" был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются", - говорится в заявлении украинского клуба.

По данным украинских СМИ, футболист провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме", который киевляне проиграли со счетом 3:4.

Беседин отстранен на 30 дней от футбольной деятельности.

В сезоне 2019-2020 Беседин принял участие в 23 матчах в различных турнирах, в которых сумел забить 8 голов и отметился голевой передачей.